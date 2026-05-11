Este lunes, 11 de mayo de 2026, en España, las acciones de Utilidades de Gas Enagás (ENG)se negocian a 16,51 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 14.592. Esta cifra refleja una variación del -0,06% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A mostró un sesgo claramente bajista: 7 jornadas de descenso y 3 de subida, con alternancia inicial, una racha de cuatro caídas seguidas, un breve rebote y un retroceso final. En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 12.28%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 22.13%. Esta diferencia sugiere que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La menor volatilidad reciente indica una tendencia más calmada en el mercado, lo que podría ser un punto positivo para los inversionistas en este periodo específico. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una compañía energética española con sede en Madrid e integrante del Ibex 35. Es el Gestor Técnico del Sistema gasista y principal transportista de gas natural en España, dedicada al diseño, construcción, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de regasificación de GNL y almacenamientos subterráneos. No produce gas ni electricidad; su negocio se basa en infraestructuras y servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento, además de participaciones internacionales (como en el gasoducto Trans Adriatic) y proyectos de hidrógeno y gases renovables. Datos de interés: fundada en 1972, opera varias plantas de GNL en el país y participa en el desarrollo de la futura red española de hidrógeno en coordinación europea.