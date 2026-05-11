Este lunes, 11 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,88 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 186.221. Esta cifra refleja una variación del 0% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, Telefónica alternó con volatilidad, sumó más avances que retrocesos, encadenó dos subidas, corrigió, rebotó y cerró estable; balance final ligeramente alcista. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en un 13.80%, mientras que su volatilidad anual es del 24.20%. Dado que el 13.80% es menor que el 24.20%, se puede afirmar que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año, indicando que ha experimentado menos variaciones en comparación con el periodo anual. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, resultado de la deducción de todos sus gastos, lo que indica un fondo de inversión negativo. Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas, Madrid) y una de las 35 compañías del Ibex 35. Opera en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo y produce servicios de conectividad fija y móvil, fibra, televisión de pago y soluciones digitales. Su línea de negocio principal es la prestación de servicios de telecomunicaciones a consumidores y empresas, complementada por Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT/Big Data) y Telefónica Infra (redes y participaciones en infraestructuras). Datos de interés: fundada en 1924, participa en Virgin Media O2 en el Reino Unido y atiende a cientos de millones de accesos a nivel global.