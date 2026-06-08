ElEuro y yuan cotiza a 7.8186 CNY este lunes, 8 de junio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,42% en relación con el último día.

La cotización entre el euro y el yuan mostró una caída semanal de -0.67%, profundizando una tendencia a la baja que en el último año acumula -6.07%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento refleja un interés creciente en la divisa, lo que puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía china.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo, ya que puede ser influenciada por factores económicos globales y decisiones políticas internas. La estabilidad o el fortalecimiento de la moneda podrían tener repercusiones en el comercio internacional y en la inversión extranjera.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan ha sido del 6.96%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 6.55%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,8 CNY, según los últimos datos registrados.