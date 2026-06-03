Este miércoles, 3 de junio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.8643 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,09%.

En la última semana, la cotización entre el euro y el yuan cayó -0.14% y en el último año acumuló un descenso más pronunciado de -6.62%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia al alza, continuando con el comportamiento positivo de los últimos días. Este aumento en la valoración refleja un clima favorable en el mercado, destacándose frente a los días previos.

El rendimiento constante de la moneda sugiere una recuperación de la confianza en la economía, lo que podría atraer mayores inversiones en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan, con un 3.03%, es menor que la volatilidad anual del 6.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels). Carlos_Pernalete

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.