En la sesión de apertura de este viernes, 5 de junio de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.875 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,21% en relación con el día anterior.

La cotización del euro frente al yuan muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.13% y en el último año acumula -6.35%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels). Carlos_Pernalete

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas. Este aumento continuo sugiere un optimismo en el mercado y potencialmente un mayor flujo de inversiones.

El análisis de esta tendencia indica que la confianza en la economía china está en ascenso, lo que podría atraer a más inversores y estabilizar aún más la moneda en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana entre el Euro y el yuan, que se sitúa en 2.14%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 6.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.