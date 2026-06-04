En la sesión de apertura de este jueves, 4 de junio de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.862 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,04% en relación con el día anterior.

La cotización entre el euro y el yuan muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó 0.49% y en el último año acumuló un descenso de 6.73%, indicando una depreciación del euro frente al yuan.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas. Este aumento continuo sugiere un optimismo en el mercado y potencialmente un mayor flujo de inversiones.

El análisis de esta tendencia indica que la confianza en la economía china está en ascenso, lo que podría atraer a más inversores y estabilizar aún más la moneda en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 2.79%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.49%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.