Este jueves, 23 de julio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.7084 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,08%.

La cotización del euro frente al yuan muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -0,24% y en el último año acumuló una caída de -7,67%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este incremento sostenido durante cuatro días consecutivos indica un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este aumento en el valor del yuan sugiere una mayor confianza en la economía china y podría influir en las decisiones de inversión y comercio en los próximos días.

En la última semana, la volatilidad del Euro y yuan fue del 3.14%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.96%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.