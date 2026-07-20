ElEuro y yuan cotiza a 7.7209 CNY este lunes, 20 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,4% en relación con el último día.

En la última semana, el euro frente al yuan retrocedió -0.17% y en el último año acumuló -8.09%, reflejando una tendencia bajista sostenida en su cotización.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un incremento continuo que indica un fortalecimiento. Este comportamiento sugiere que la confianza en la economía está mejorando, lo que podría incentivar aún más ganancias en el futuro.

A pesar de la tendencia favorable, es importante monitorear factores externos que podrían influir en la cotización, como cambios en políticas económicas o eventos globales que podrían revertir este crecimiento.

La volatilidad económica de Euro y yuan en la última semana, con un 4.87%, es menor que la volatilidad anual de 5.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.