Este 23 de julio de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) han iniciado su jornada en España con un precio de apertura de 3.59 euros por unidad en el IBEX 35. Hasta el momento, se ha registrado un volumen de negociación de 266,487 acciones, lo que representa una variación del -0.83% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefonica inició con dos avances, continuó con dos descensos, repitió el patrón y terminó con un vaivén final, resultando en un balance neutral sin tendencia definida y una leve presión bajista al cierre.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 16.58%, lo que es menor que su volatilidad anual del 25.05%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo que, a pesar de las fluctuaciones que pueden ocurrir en el corto plazo, en general la acción ha mantenido una trayectoria más consistente a lo largo del tiempo.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica que después de deducir todos los gastos, la empresa ha generado un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica, con sede en el Distrito Telefónica (Madrid, España), es una multinacional de telecomunicaciones incluida en el Ibex 35. Opera en Europa y Latinoamérica con marcas como Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra y TV de pago para particulares y empresas.

Su línea de negocio se centra en la conectividad (redes FTTH y 5G) y en servicios digitales como cloud, ciberseguridad e IoT; también atiende el mercado mayorista. Fundada en 1924, desarrolla y opera infraestructuras de red y destaca por su escala internacional y sus programas de innovación y sostenibilidad.