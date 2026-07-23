En la apertura de mercados de este jueves, 23 de julio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,55 euros y registran un volumen de 42814 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,44% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Mapfre alternó al inicio, encadenó cinco avances seguidos y cerró con un leve retroceso; el balance global es claramente positivo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre ha sido del 10.03%, mientras que la volatilidad anual registrada es del 20.83%. Dado que 10.03% es menor que 20.83%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones registradas en el último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que significa que ha obtenido ganancias después de descontar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos los gastos operativos generales, su ganancia final se sitúa en 967.50M, conformando un fondo de inversión.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora y reaseguradora española del IBEX 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Ofrece productos de seguros (auto, hogar, salud y vida), reaseguro y servicios de asistencia; sus líneas de negocio incluyen Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro y gestión de activos.

Opera en más de 40 países, lidera el mercado de No Vida en España y tiene una posición destacada en Latinoamérica. Fundada en 1933, cuenta con más de 30.000 empleados y más de 30 millones de clientes a nivel global.