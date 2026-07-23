Este 23 de julio de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) han abierto en el mercado español con un precio de 21.10 euros por unidad en el IBEX 35. En este contexto, el volumen de negociación ha alcanzado los 125,801 títulos, reflejando una variación negativa del -0.80% respecto al cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un comportamiento lateral: caída inicial, dos avances, dos retrocesos, tres avances y dos retrocesos finales; balance neutro con ligero sesgo bajista al cierre.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola ha sido del 11.68%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 14.78%. Al comparar ambas cifras, podemos observar que la volatilidad semanal (11.68%) es menor que la volatilidad anual (14.78%), lo que sugiere que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y gas, produciendo sobre todo energía renovable (eólica terrestre y marina, solar e hidráulica), apoyada por ciclos combinados y almacenamiento.

Su actividad se organiza en Redes, Renovables y Clientes/Generación y comercialización, con foco en redes inteligentes, electrificación y soluciones como autoconsumo e hidrógeno verde. Cotiza en el Ibex 35, controla ScottishPower en el Reino Unido y tiene participaciones mayoritarias en Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y líder global en eólica.