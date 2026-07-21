En la sesión de apertura de este martes, 21 de julio de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.7038 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,46% en relación con el día anterior.

La cotización euro–yuan registró variaciones de -0.76% en la última semana y de -8.13% en el último año, consolidando una tendencia bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan muestra una tendencia a la baja en comparación con los días pasados. Los datos de los últimos dos días indican que la cotización ha disminuido de manera constante.

Este comportamiento sugiere que puede haber factores económicos que estén ejerciendo presión sobre la moneda, lo que podría influir en su valor en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan ha sido del 4.87%, que es menor que la volatilidad anual del 5.98%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.