La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este jueves, 23 de julio de 2026 es de 13,06 euros y documentan un total de 192.371 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,15%.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA fue volátil, encadenó tres avances consecutivos antes de una caída final y terminó con un balance casi plano.

Fuente: narrativas-es

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank ha sido del 18.94%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 24.03%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. Este descenso en la volatilidad semanal sugiere un entorno más tranquilo y predecible para la entidad.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,08 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es uno de los principales grupos financieros de España y cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Valencia, con centros corporativos en Barcelona y Madrid y opera también en Portugal a través de BPI.

Ofrece productos y servicios financieros (cuentas y pagos, tarjetas, préstamos e hipotecas, ahorro e inversión, fondos y planes, seguros) para particulares y empresas. Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes y corporativa, gestión de activos, seguros y medios de pago; destaca por su red de oficinas, canales digitales (CaixaBankNow e imagin) y su actividad de microfinanzas vía MicroBank.