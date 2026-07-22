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Este miércoles, 22 de julio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.7033 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,36%.

En la última semana, la cotización Euro–yuan retrocedió -0.61% y en el último año acumula -7.78%, evidenciando una tendencia bajista sostenida.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este incremento consecutivo sugiere una mayor confianza en la economía y un aumento en la demanda de la moneda.

A pesar de este aumento, es importante observar si esta tendencia se mantendrá en el futuro. Factores externos podrían influir en el comportamiento de la cotización, por lo que se debe seguir monitoreando para entender su estabilidad.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan fue del 3.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 5.97%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.