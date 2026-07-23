Este 23 de julio de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) se inician su jornada en el IBEX 35 con un precio de 3.30 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 460,725 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.06% en comparación con el día anterior, reflejando las fluctuaciones del mercado en un contexto económico cambiante.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A. mostró sesgo alcista con 6 avances y 4 retrocesos, incluyendo una racha de tres subidas seguidas hacia el final y un ajuste en la última sesión, sin jornadas planas.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell durante la última semana se ha situado en un 13.74%, lo que es menor que su volatilidad anual del 27.76%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de la acción es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. Este dato sugiere una relativa calma en el mercado en el corto plazo, a diferencia de la volatilidad más pronunciada que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,31 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos, seguros y pagos digitales. Opera principalmente en España y, a través de TSB, en el Reino Unido.