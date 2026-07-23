Este jueves, 23 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 41,07 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 13.028. Esta cifra refleja una variación del -0,12% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días Endesa SA mostró una clara tendencia alcista, interrumpida solo por dos retrocesos puntuales a mitad y al final del periodo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha situado en un 14.92%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.60%. Esto significa que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La menor volatilidad reciente sugiere una disminución en las fluctuaciones de su valor, indicando un periodo de mayor estabilidad en su desempeño.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 41,12 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.89B, lo que permite contar con un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española integrada que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Pertenece al grupo Enel y opera principalmente en España y Portugal, con millones de clientes residenciales y empresariales.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados; sus líneas de negocio incluyen redes, generación, comercialización y soluciones de movilidad eléctrica y eficiencia y fue fundada en 1944.