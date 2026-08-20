Este jueves, 20 de agosto de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.8557 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,64%.

La cotización EUR/CNY muestra un ligero repunte semanal de 1.04%, pero en el último año acumula -5.1%, señalando un avance reciente dentro de una tendencia bajista.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, registrando un aumento notable que refleja una recuperación en el mercado. Esta mejora sugiere que la confianza del inversor está en alza, lo que puede tener implicaciones favorables para la economía local.

Por otro lado, el comportamiento reciente de la cotización indica un cambio favorable que podría atraer más inversión extranjera. Esta tendencia sugiere un posible fortalecimiento de la moneda si se sostiene en el tiempo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan se ha situado en 3.87%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 5.93%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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