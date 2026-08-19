Este miércoles, 19 de agosto de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.8115 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,07%.

En el mercado euro-yuan, la cotización subió 0.44% en la última semana, pero acumula una variación anual de -5.64%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia bajista de fondo.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva, continuando su ascenso durante cuatro días consecutivos. Este comportamiento sugiere un incremento en la confianza de los inversionistas y una posible estabilización de la economía.

En comparación con los días anteriores, el ritmo de incremento en la cotización refleja un interés creciente en el yuan. Este aumento sostenido podría dar lugar a un fortalecimiento de la moneda en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 1.85%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.