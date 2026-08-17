En la sesión de apertura de este lunes, 17 de agosto de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.82 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,25% en relación con el día anterior.

En el mercado de Euro y yuan, la cotización subió 0.43% en la última semana, pero en el último año cayó -5.34%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-mx

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia ligeramente positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un incremento en su valor. Este aumento se ha mantenido constante durante los últimos días, lo que indica un crecimiento sostenido en el mercado.

El análisis de esta tendencia revela que factores económicos recientes podrían estar impulsando la valorización del yuan, lo que podría tener un impacto favorable en las transacciones comerciales y en la confianza de los inversores.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 2.78% de volatilidad semanal, es significativamente menor que su volatilidad anual del 5.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.