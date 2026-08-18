ElEuro y yuan cotiza a 7.8022 CNY este martes, 18 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,02% en relación con el último día.

En el mercado euro-yuan, la última semana registró un leve avance del 0,37%, mientras que en el último año la cotización cayó un 5,67%, señalando una tendencia bajista pese al repunte reciente.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, evidenciando un ligero aumento que sugiere una mejoría en el valor de la divisa. Este repunte se ha mantenido a lo largo de los últimos días, indicando un cambio favorable en el mercado.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores recientes han contribuido al fortalecimiento del yuan, lo que podría reflejar una creciente confianza en la economía.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 2.42%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.