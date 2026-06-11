Este jueves, 11 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 17,67 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 25.318. Esta cifra refleja una variación del 0,23% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Enagás S.A empezó con dos caídas consecutivas, luego alternó movimientos y cerró con tres avances seguidos, dejando un balance neto positivo y señalando impulso alcista al final del periodo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Enagás ha sido del 15.13%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 21.81%. Al comparar ambas cifras, podemos observar que 15.13% es menor que 21.81%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,67 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, después de deducir todos los gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -299.31M, lo que indica una pérdida neta al finalizar el periodo contable.

La historia de Enagás

Enagás es el gestor técnico del sistema gasista en España y el principal transportista de gas natural; tiene su sede en Madrid. Se dedica al diseño, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos y no produce gas: su “producto” son servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio se centra en infraestructuras energéticas y en el desarrollo de gases renovables como biometano e hidrógeno. Datos de interés: fundada en 1972, cotiza en el Ibex 35 y está certificada como operador independiente, con participaciones en proyectos internacionales.