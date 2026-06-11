Este 2026-06-11, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 3.94 euros por unidad. Con un volumen de negociación de 94,306 acciones, este valor representa una ligera variación del 0.08% en comparación con el día anterior, reflejando la dinámica del mercado en el sector de telecomunicaciones en España.

En los últimos 10 días, Telefónica mostró predominio bajista (6 caídas, 4 subidas), con cuatro descensos seguidos a mitad del periodo y dos avances finales que sugieren una leve recuperación.

Fuente: narrativas-es

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 13.28%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual de 24.55%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Telefónica ha sido mucho más estable en el último año, a pesar de las fluctuaciones recientes. La comparación sugiere que, aunque ha habido variaciones en el corto plazo, la estabilidad general de la acción se mantiene.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, la empresa se encuentra en una situación de pérdida.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, banda ancha y fibra, televisión de pago y soluciones digitales para empresas y particulares.

Produce y opera redes y servicios de telecomunicaciones; sus principales líneas de negocio son Telefónica España (Movistar), Hispam, Brasil (Vivo), Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y big data) y Telefónica Infra. Cotiza en el Ibex 35, fue fundada en 1924 y opera principalmente en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo.