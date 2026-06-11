La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este jueves, 11 de junio de 2026 es de 37,4 euros y fijan un total de 10.708 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,32%.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró volatilidad con predominio de avances (7 alzas y 3 retrocesos), cerrando con tres sesiones consecutivas al alza que consolidan un sesgo alcista y un balance netamente positivo.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 13.29%, mientras que su volatilidad anual es del 19.19%. Dado que el 13.29% es menor que el 19.19%, se puede concluir que el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en el último año, evidenciando menos variaciones en comparación con su volatilidad a largo plazo.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y también a la venta de gas en España y Portugal.

Produce energía a partir de fuentes renovables, hidráulicas, nucleares y térmicas; su negocio se organiza en Generación, Redes (e-distribución) y Comercialización/Servicios (incluida movilidad eléctrica). Datos de interés: forma parte del Ibex 35, es una de las mayores utilities del país y su accionista mayoritario es Enel.