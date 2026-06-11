El Banco de Sabadell (SAB) inicia su jornada el 11 de junio de 2026 con un precio de apertura de 2.84 euros por acción en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 314,389 unidades. Esta cifra representa una leve variación del 0.21% en comparación con el día anterior, lo que indica un ligero movimiento en la cotización del banco español en el mercado bursátil.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A. mostró sesgo alcista: 6 subidas y 4 bajadas, con inicio irregular, tramo central fuerte y breve corrección antes de recuperar impulso; sin jornadas planas y con volatilidad moderada, el balance es positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Banco de Sabadell ha sido del 12.38%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 27.43%. Dado que la volatilidad semanal (12.38%) es menor que la volatilidad anual (27.43%), se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,04 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es un grupo bancario español que cotiza en el IBEX 35; tiene su sede social en Alicante y centros corporativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca minorista y de empresas, con actividad en España y en el Reino Unido a través de TSB.

Su línea de negocio abarca cuentas, depósitos, tarjetas, hipotecas, préstamos a pymes, medios de pago y servicios digitales, además de banca privada y corporativa y acuerdos de seguros. Fundado en 1881 en Sabadell (Barcelona), destaca por su enfoque en pymes y su red de atención y canales online.