La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este jueves, 11 de junio de 2026 es de 20,06 euros y fijan un total de 142.342 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0%.

La cotización de Iberdrola S.A. comenzó con dos retrocesos, alternó avances y caídas con un impulso a mitad del periodo, corrigió levemente y cerró estable, dejando un balance ligeramente alcista en los 10 días.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 9.80%, lo que es menor que la volatilidad anual del 14.57%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo que la empresa ha experimentado menos variaciones recientes en su rendimiento económico.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, luego de deducir todos los gastos, asciende a 5.61B, que se destinará a un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao y cotizada en el Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía; produce principalmente electricidad de fuentes renovables (eólica onshore y offshore, solar e hidráulica), además de algunos activos nucleares y de gas de apoyo.

Sus líneas de negocio son Redes (distribución y gestión de redes), Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia), México y otros países y es uno de los líderes mundiales en eólica y en inversión en transición energética.