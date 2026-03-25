Este miércoles, 25 de marzo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1617 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,03%. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.14%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 0.16%. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de mayor confianza en la economía local. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, esto podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, el comportamiento actual sugiere un panorama más optimista para los próximos días. Este aumento en la cotización podría reflejar un cambio en la percepción del mercado respecto a la economía y la política monetaria. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.25%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.