Estas conductas habituales de turistas pueden acabar en multa, deportación o cárcel en Oriente Medio.

Viajar a Oriente Medio se ha convertido en una de las grandes tendencias entre los turistas españoles. Destinos como Dubái, Doha, Mascate o Riad ganaron popularidad gracias a los vuelos directos, los hoteles de lujo, las playas exclusivas y los grandes eventos internacionales.

Sin embargo, muchos viajeros desconocen que varias conductas completamente normales en España pueden generar problemas legales graves en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán.

Consumir alcohol fuera de zonas autorizadas, besar a la pareja en público, grabar personas sin permiso o publicar ciertos contenidos en redes sociales puede derivar en multas, deportaciones e incluso penas de cárcel.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español recuerda que las normas culturales y religiosas tienen en estos países un peso mucho mayor que en Europa, y que desconocer las leyes locales no evita las sanciones.

Las precauciones que deben tomar los turistas antes de viajar a Arabia Saudita.

La conducta habitual entre turistas que puede traer consecuencias legales

Uno de los puntos más delicados para los viajeros españoles es el alcohol. En España, consumir bebidas alcohólicas forma parte de la vida social y turística sin ningún tipo de restricción. En Arabia Saudita, sin embargo, está completamente prohibido importar, poseer o beber alcohol.

El Ministerio de Exteriores español advierte que incluso llegar al país bajo los efectos del alcohol puede ocasionar problemas con las autoridades. En Qatar y Emiratos Árabes Unidos, el consumo solo está permitido en hoteles, restaurantes y espacios habilitados para ello.

Las muestras públicas de afecto también están reguladas. Besarse, abrazarse de forma efusiva o mantener conductas consideradas inapropiadas puede interpretarse como una falta de respeto a las costumbres locales. Emiratos Árabes Unidos mantiene regulaciones estrictas sobre comportamiento público y privacidad.

Las redes sociales representan otro foco de riesgo para los viajeros europeos. Compartir imágenes de personas sin consentimiento, grabar edificios oficiales o publicar comentarios políticos y religiosos puede derivar en sanciones. Emiratos y Qatar han endurecido los controles digitales en los últimos años.

Los destinos turísticos en donde los visitantes españoles deben evitar sancionar las leyes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Arabia Saudita y Qatar: las normas más estrictas para viajeros europeos

Arabia Saudita flexibilizó parte de sus normas desde la apertura al turismo internacional, pero continúa siendo uno de los países más restrictivos de la región. Las autoridades recomiendan vestir ropa discreta y evitar comportamientos considerados ofensivos para la religión islámica.

Las mujeres extranjeras ya no están obligadas a usar abaya, aunque sí deben mantener una vestimenta considerada modesta. Fotografiar instalaciones oficiales, fuerzas de seguridad o determinadas zonas públicas también está restringido.

Qatar mantiene regulaciones similares. El país exige respeto a las normas culturales locales, restringe el consumo de alcohol fuera de establecimientos habilitados y recomienda cubrir hombros y rodillas en espacios públicos.

Emiratos Árabes y Omán: qué deben saber los españoles antes de viajar

Dubái y Abu Dabi suelen proyectar una imagen más liberal y occidentalizada, pero Emiratos Árabes Unidos continúa aplicando leyes muy estrictas sobre privacidad y comportamiento público. Las autoridades pueden sancionar fotografías tomadas sin permiso, especialmente si incluyen mujeres, familias o menores.

En Omán, las normas son generalmente más flexibles para los extranjeros, aunque siguen existiendo límites culturales importantes.

Qué documentos necesitan los españoles para viajar a estos países

Antes de viajar, las autoridades recomiendan revisar la documentación obligatoria y las condiciones de entrada actualizadas. Los requisitos básicos para ciudadanos españoles son:

Pasaporte con una validez mínima de seis meses .

Visado turístico en Arabia Saudita y Omán salvo excepciones temporales.

Billete de salida o regreso, reserva hotelera o dirección de alojamiento y seguro médico internacional.

Arabia Saudita exige visado electrónico para ciudadanos españoles. Emiratos Árabes Unidos permite la entrada sin visado para estancias cortas. Qatar mantiene distintos requisitos según el tipo y la duración del viaje.

Lo que recomienda Exteriores y lo que nunca hay que olvidar

Las principales advertencias del Ministerio de Exteriores para estos cuatro destinos se resumen en seis puntos:

Evitar muestras públicas de afecto.

No consumir alcohol fuera de zonas autorizadas

No fotografiar personas sin consentimiento.

Evitar comentarios políticos o religiosos.

Respetar los códigos de vestimenta y llevar siempre la documentación encima.

Las autoridades recuerdan además que todos los gastos derivados de una hospitalización, una repatriación o el traslado de cadáveres corren a cargo del particular, y que las prestaciones de la Seguridad Social española no operan en estos países.