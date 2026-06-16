Tras 6 años, un equipo del ascenso finalizará su mega estadio | Aumentará un 50% su capacidad y prepara su vuelta a primera división

Tras casi seis años desde su presentación en octubre de 2020, la Unión Deportiva Almería ha dado el paso definitivo para la ejecución de la Fase 2 de remodelación del UD Almería Stadium, antes conocido como Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Este ambicioso proyecto convertirá el recinto en un estadio moderno, sin pista de atletismo y con una capacidad significativamente mayor, impulsando el objetivo del club de consolidarse en Primera División.

Tras 6 años, un equipo del ascenso finalizará su mega estadio | Aumentará un 50% su capacidad y prepara su vuelta a primera división UD Almería

Los primeros pasos para construir el nuevo estadio

Hace dos semanas se firmó el contrato de ejecución de las obras entre el club y las empresas Albaida Infraestructuras (Almería), con experiencia en obra pública y civil, y Rialsa Obras (Torremolinos, Málaga), especialista en movimiento de tierras.

Las constructoras disponen de un mes para revisar todas las mediciones del proyecto. Una vez completado este trámite, el acuerdo será definitivo.

La directiva presidida por Mohamed Al-Khereiji, a través del fondo saudí SMC Group, ha manifestado en múltiples ocasiones su firme intención de llevar adelante las obras al final de la presente temporada, independientemente de si el equipo logra el ascenso a Primera División o no. El CEO del club, Mohamed El Assy, ya había adelantado en febrero detalles clave del proyecto.

Aumento de capacidad y características del nuevo estadio

El aforo del estadio se incrementará notablemente, superando los 25.000 espectadores y alcanzando aproximadamente los 28.000, lo que representa un aumento superior al 50% respecto a la capacidad actual.

Tras 6 años, un equipo del ascenso finalizará su mega estadio | Aumentará un 50% su capacidad y prepara su vuelta a primera división UD Almería

Las obras eliminarán por completo la pista de atletismo, bajarán la cota del terreno de juego unos 11 metros y construirán nuevas gradas mucho más cercanas al césped , siguiendo un estilo similar al de la remodelación del Son Moix.

El plan de ejecución es el siguiente:

Se comenzará por el Fondo Norte, la primera grada nueva pegada al terreno de juego.

Continuarán las gradas de Preferencia y Tribuna.

Finalmente, se remodelará el Fondo Sur, que incluirá asientos abatibles para la grada de animación.

Las gradas actuales de Tribuna y Preferencia se mantendrán y se integrarán con las nuevas gracias a la bajada de la cota del campo. Los fondos Norte y Sur se preservarán para otros eventos, aunque no estarán disponibles para partidos de fútbol en las primeras filas debido a problemas de visibilidad. Las recreaciones del club contemplan la posible construcción de palcos en sus zonas superiores.

Plazos y logística durante las obras

Las obras tendrán una duración aproximada de 18 meses, con el objetivo de concluirlas hacia finales de la temporada 2026-2027. El coste estimado superará los 10 millones de euros (la Fase 1 rondó los 5 millones).

El club ya ha contactado con el Granada CF para utilizar el Nuevo Los Cármenes como sede alternativa en caso necesario durante la temporada 2026-27.

Aunque la intención es minimizar las molestias a los abonados, la Liga de Fútbol Profesional exige una sede alternativa, por lo que es probable que el Almería dispute algunos encuentros fuera de casa .

El equipo ya ha realizado pruebas de reubicación de peñistas para mejorar el ambiente, un plan que se extenderá al próximo curso, posiblemente sin la grada norte disponible inicialmente.