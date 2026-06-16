Confirmado por Educación | El Gobierno decreta cierre total de escuelas en todo el país este 19 de junio y no habrá clases en primaria y secundaria

Millones de estudiantes en España se preparan para despedirse de las aulas. Según los calendarios escolares oficiales del curso 2025/2026 , el próximo 19 de junio marcará el final de las clases en varias comunidades autónomas, dando inicio a las esperadas vacaciones de verano para alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

La fecha forma parte de una de las mayores salidas simultáneas del calendario educativo español. Aunque cada comunidad autónoma tiene competencias para fijar su propio calendario escolar, la mayoría ha optado por cerrar el curso el mismo día, lo que provocará el comienzo de las vacaciones para millones de familias en todo el país.

De acuerdo con los datos recopilados por Vacaciones Escolares a partir de fuentes oficiales autonómicas, el 19 de junio finalizarán las clases en Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y País Vasco. En estos territorios comenzará inmediatamente el receso estival.

Oficial | Suspenden las clases este martes y los alumnos tendrán un nuevo descanso en el calendario en estas provincias Shutterstock + Canva

La finalización del curso no será igual en toda España. Castilla-La Mancha será la primera comunidad en cerrar las aulas, el 17 de junio, mientras que Andalucía, La Rioja y Murcia lo harán el 22 de junio. Por su parte, Cantabria, Castilla y León y Navarra extenderán la actividad lectiva hasta el 30 de junio.

¿Qué comunidades entran en vacaciones el 19 de junio?

El grupo más numeroso de comunidades autónomas concluirá el curso escolar el viernes 19 de junio. Esta fecha concentra el mayor volumen de estudiantes que comenzarán sus vacaciones de verano al mismo tiempo.

Las regiones afectadas son Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y País Vasco. En todas ellas, el calendario educativo fija esa jornada como el último día lectivo del curso 2025/2026.

La medida permitirá que millones de alumnos inicien un período de descanso que, dependiendo de la comunidad autónoma y de la fecha de regreso a las aulas en septiembre, podrá extenderse entre diez y doce semanas.

¿Por qué algunas comunidades terminan más tarde las clases?

Las diferencias responden a que cada comunidad autónoma diseña su propio calendario escolar dentro del mínimo de días lectivos establecido por la normativa educativa nacional.

Confirmado por Educación | Este viernes no habrá clases y estos alumnos tendrán un fin de semana largo Shutterstock + Canva

Por ese motivo, algunas regiones comienzan las clases antes en septiembre y compensan esa situación prolongando el curso hasta finales de junio. Navarra, Cantabria y Castilla y León son los casos más destacados, ya que mantendrán las aulas abiertas hasta el 30 de junio.

En el extremo opuesto aparece Castilla-La Mancha, donde los estudiantes serán los primeros en comenzar las vacaciones al finalizar las clases el 17 de junio. Entre ambas situaciones existe una diferencia de hasta 13 días en el cierre del curso escolar.