La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este martes, 25 de noviembre de 2025 es de 3,94 euros y fijan un total de 83.246 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,75%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mayormente a la baja, con un total de 6 descensos. Sin embargo, también se registraron 4 aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La combinación de estos movimientos indica que, a pesar de las caídas, la acción ha tenido momentos de recuperación.

Fuente: narrativas-es

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 19.13%, mientras que su volatilidad anual es de 23.22%. Dado que 19.13% es menor que 23.22%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,17 euros el y un mínimo de 2,42 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.