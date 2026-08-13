El 13 de agosto de 2026, las acciones de Mapfre (MAP), la destacada compañía de seguros, abrieron en el IBEX 35 con un precio de 4.40 euros por unidad. En esta jornada, se registró un volumen de negociación de 25,382 acciones, lo que refleja una variación del 0.09% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró un comportamiento mixto y volátil, con igual número de jornadas de alzas y caídas, pero terminó con dos sesiones positivas que apuntan a un leve sesgo alcista a corto plazo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se ha situado en un 10.44%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 20.84%. Dado que el 10.44% es menor que el 20.84%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido significativamente más estable en comparación con su volatilidad anual, lo que sugiere una reducción en las variaciones del valor de sus activos en este periodo reciente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de considerar todos sus gastos, la ganancia final es de 967.50M, reflejando el fondo de inversión disponible.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española del Ibex 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y reaseguro y ofrece pólizas y servicios de Autos, Salud, Hogar, Vida y Empresas, además de productos de ahorro e inversión.

Su línea de negocio se organiza en Seguros (Vida y No Vida), MAPFRE RE (reaseguro) y gestión de activos. Datos de interés: líder en España, fuerte presencia en Latinoamérica y Europa, amplia red comercial y la Fundación MAPFRE impulsa acción social y cultural.