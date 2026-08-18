La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este martes, 18 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 41,43 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 15.597. Esta cifra refleja una variación del 0,29% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró un sesgo bajista: dos avances iniciales, tres retrocesos, breve rebote, otras tres caídas y cierre con leve recuperación; balance neto negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en un 5.52%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 19.81%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de Endesa es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado durante el último año. La estabilidad reciente sugiere un entorno más predecible para los inversores en el corto plazo.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, la cual se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía energética española que cotiza en el Ibex 35, con sede en Madrid y actividad en España y Portugal. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y a vender gas natural, produciendo energía hidráulica, nuclear, térmica y renovable (eólica y solar).

Sus líneas de negocio abarcan Generación, Redes (distribución), Comercialización y servicios y movilidad eléctrica (Endesa X). Dato de interés: pertenece mayoritariamente al grupo italiano Enel, atiende a millones de clientes y es clave en la transición energética.