En la última semana, el cruce euro/libra esterlina avanzó 0.44%, mientras que en el último año retrocedió -2.04%, lo que sugiere un rebote reciente dentro de una tendencia bajista de fondo.

Este jueves, 23 de julio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.854 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,08%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy ha experimentado un aumento con respecto a los días anteriores, mostrando una tendencia positiva en su valor. Esta alza se ha mantenido durante los últimos días, lo que sugiere un creciente interés por parte de los inversores.

Este comportamiento en la cotización indica una posible fortaleza de la monedalibra en el mercado, lo que podría atraer más atención y confianza en su uso futuro.

En la última semana, la volatilidad económica del Euro y la libra esterlina fue del 2.14%, lo que es menor que la volatilidad anual del 3.62%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.