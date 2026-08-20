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En el mercado del euro y la libra esterlina, la cotización subió 0,36% en la última semana, mientras que en el último año la variación fue de -2,42%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Este jueves, 20 de agosto de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.858 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,03%.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado. Este fortalecimiento es un indicativo de un posible repunte en la economía que podría influir en su futuro rendimiento.

Sin embargo, es importante evaluar si esta tendencia se mantiene, ya que cambios en la situación económica o política podrían afectar su estabilidad. Un seguimiento continuo será esencial para entender si este avance se consolidará a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 2.57%, lo que es menor que la volatilidad anual del 3.46%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.