En la sesión de apertura de este jueves, 20 de agosto de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1684 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,05% en relación con el día anterior.

En el par euro-dólar (EUR/USD), la cotización tuvo una variación del 0.99% en la última semana y del 0.76% en el último año.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que los días anteriores reflejaron un aumento en su valor. Este incremento ha generado un clima de optimismo entre los operadores del mercado, quienes anticipan que esta alza podría continuar en el corto plazo.

A pesar de la reciente mejora en la cotización, es importante mantenerse atento a posibles cambios en la economía que puedan influir en la tendencia del dólar. La estabilidad económica y política seguirá siendo crucial para mantener la confianza en esta moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar fue del 5.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que su volatilidad anual fue del 5.45%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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