El euro presenta una cotización de 19.81 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 20 de agosto de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.31%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.82 pesos y un mínimo de 19.78 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro registró un leve avance de 0.74%, mientras que en el último año acumuló una caída de -7.45%, indicando una tendencia general a la baja pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Euro cayó de forma sostenida al inicio y repuntó al final; aun así, cerró el periodo con saldo negativo.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 5.55%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos cuatro días ha continuado en ascenso. Este aumento en el valor de la moneda refleja un cambio favorable en el mercado, impulsando la confianza entre los inversores.

A medida que la tendencia se mantenga, es posible que se genere un mayor interés por parte de los compradores, lo que podría consolidar esta recuperación en el corto plazo.

El análisis sugiere que si el Euro continúa en esta dirección, podría fortalecer su posición frente a otras divisas en el futuro cercano.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos, casas de cambio y centros cambiarios autorizados; verifica su registro ante la CNBV y en el SIPRES o el Buró de Entidades Financieras de la CONDUSEF. Compara tipo de cambio y comisiones antes de entregar el dinero, confirma el monto neto a recibir, evita cambistas en la calle y, si puedes, evita módulos de aeropuerto por sus tipos menos favorables; prefiere sucursales concurridas y en horarios de oficina.

Solicita y conserva tu recibo con tipo de cambio y comisión, cuenta y revisa los billetes frente al cajero (incluidas medidas de seguridad) y no aceptes presiones. Si usas cajeros, hazlo dentro de bancos, cubre tu NIP y limita el efectivo que transportas; considera tarjetas con bajas comisiones por tipo de cambio. Para montos altos, lleva identificación, conoce los límites y reportes antilavado vigentes y guarda comprobantes por si requieres aclaraciones ante tu banco o la CONDUSEF.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.