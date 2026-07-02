La cotización del par EUR/GBP muestra una leve tendencia bajista: en la última semana retrocedió un -0.73% y en el último año acumula un -0.97%, señalando una depreciación del euro frente a la libra esterlina.

Este jueves, 2 de julio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.856 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,12%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda-libra ha presentado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, evidenciando un incremento sólido durante los últimos cinco días. Este desempeño favorable sugiere un creciente interés en la moneda-libra entre los inversores y puede reflejar una mayor confianza en su valor.

El análisis de esta tendencia indica que la moneda-libra podría estar en un momento oportuno para capitalizar su apreciación, lo que podría incentivar a más participantes del mercado a considerarla como una opción atractiva para sus inversiones.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina es del 2.76%, que es menor que la volatilidad anual del 3.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.