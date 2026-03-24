En la apertura de mercados de este martes, 24 de marzo de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 19,14 euros y registran un volumen de 155193 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,37% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos indican que hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días también podría reflejar un intento de consolidación en el precio. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 18.18%, lo que es superior a la volatilidad anual del 16.86%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Iberdrola ha estado sujeta a fluctuaciones más significativas en comparación con su desempeño a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,35 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se obtiene como un fondo de inversión. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como a la producción de energía renovable. La empresa es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, siendo uno de los líderes mundiales en energías renovables, especialmente en energía eólica. Iberdrola opera en varios países y cuenta con una amplia base de clientes, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético a nivel global.