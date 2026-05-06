La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este miércoles, 6 de mayo de 2026 es de 19,78 euros y fijan un total de 179.996 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,18%. En los últimos diez días, Iberdrola S.A. mostró una clara tendencia alcista, con 7 sesiones al alza y 3 a la baja; los retrocesos fueron breves y el tramo final encadenó dos avances que refuerzan el sesgo positivo. En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola fue del 16.83%, lo que representa un aumento significativo en comparación con su volatilidad anual del 15.44%. Esta cifra superior sugiere que su comportamiento es inestable y que ha experimentado numerosas variaciones en su rendimiento reciente, lo cual podría reflejar un contexto de incertidumbre en el mercado o factores específicos que han impactado su cotización. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa. Iberdrola es una multinacional española del sector energético que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede en Bilbao y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, con fuerte enfoque en energías renovables (eólica, solar, hidráulica y almacenamiento). Sus líneas de negocio son Redes, Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y otros mercados; es líder mundial en eólica y ofrece soluciones de autoconsumo, movilidad eléctrica e hidrógeno verde.