La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta global tras detectar “partículas metálicas potencialmente letales” en tres productos inyectables utilizados de forma habitual en hospitales y centros médicos. Según informó la OMS, determinados lotes de estos inyectables presentan “partículas metálicas adheridas o incrustadas en la superficie interna de los recipientes”, mientras que “en al menos un caso se encontraron flotando en el producto”. La situación encendió la alarma internacional debido a los graves riesgos que podrían generar en pacientes sometidos a estudios diagnósticos. Los productos afectados son medios de contraste yodados administrados por vía intravenosa para mejorar la observación en escáneres, radiografías vasculares y otros procedimientos médicos. La OMS indicó que la contaminación fue detectada en envases de propileno de 100 mililitros y aclaró que no afecta a los recipientes de vidrio comercializados por la misma empresa. La OMS advirtió que las partículas metálicas detectadas en estos inyectables podrían desencadenar complicaciones graves si ingresan al torrente sanguíneo. Según detalló el organismo, la obstrucción de pequeños vasos sanguíneos puede afectar distintos órganos y comprometer funciones vitales. Entre los síntomas y efectos adversos mencionados en la alerta global aparecen: La organización sanitaria explicó que estos riesgos están asociados a la presencia de “partículas sólidas” dentro de determinados lotes de Accupaque, Omnipaque y Visipaque, utilizados en hospitales para estudios diagnósticos y procedimientos vasculares. Los productos incluidos en la alerta global son Accupaque, Omnipaque y Visipaque. Todos fueron fabricados por GE HealthCare Ireland Limited y se utilizan como medios de contraste yodados para distintos estudios médicos. Estos inyectables permiten mejorar la visualización interna del cuerpo durante escáneres, radiografías vasculares y otros procedimientos diagnósticos complejos. Debido a su uso extendido en hospitales, la OMS pidió una rápida identificación de los lotes posiblemente contaminados. La organización sanitaria internacional explicó que estos productos “se distribuyen principalmente en hospitales, especialmente instalaciones de radiología, cardiología y cirugía vascular”. Por ese motivo, la alerta fue enviada tanto a centros médicos como a autoridades regulatorias nacionales. La OMS solicitó a hospitales y organismos reguladores que “rastreen la posible presencia de estos productos contaminados” para evitar nuevos riesgos en pacientes. El objetivo es retirar de circulación los lotes sospechosos y reforzar los controles sanitarios. Además, el organismo recomendó a los pacientes que informen cualquier efecto adverso o síntoma posterior a la utilización de estos inyectables. La vigilancia epidemiológica será clave para detectar posibles complicaciones relacionadas con los productos afectados. La alerta sobre Accupaque, Omnipaque y Visipaque es la segunda advertencia sanitaria emitida por la OMS en lo que va del año. La situación generó preocupación en el sistema sanitario internacional debido al alcance global de estos productos médicos.