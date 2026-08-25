En la apertura de mercados de este martes, 25 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 42,05 euros y registran un volumen de 18119 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,31% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Endesa SA tuvo 5 alzas y 5 bajas, con volatilidad: tras una subida y tres caídas, alternó rumbo y cerró con dos subidas consecutivas.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 11.32%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 19.52%. Dado que el 11.32% es menor que el 19.52%, podemos concluir que el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con su rendimiento a largo plazo.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, la cual se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía energética española que cotiza en el Ibex 35, con sede en Madrid y actividad en España y Portugal. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y a vender gas natural, produciendo energía hidráulica, nuclear, térmica y renovable (eólica y solar).

Sus líneas de negocio abarcan Generación, Redes (distribución), Comercialización y servicios y movilidad eléctrica (Endesa X). Dato de interés: pertenece mayoritariamente al grupo italiano Enel, atiende a millones de clientes y es clave en la transición energética.

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