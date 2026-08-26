En el contexto del mercado bursátil español, este 26 de agosto de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han abierto su negociación en el IBEX 35 a un precio de 41.96 euros por unidad. Con un volumen de negociación de 11,642 acciones, la compañía experimenta una ligera caída del 0.24% en comparación con la jornada anterior, reflejando la fluctuante dinámica del mercado eléctrico en el país.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró sesgo bajista con elevada volatilidad: tres caídas iniciales, alternancia casi diaria, pequeño repunte de dos sesiones y cierre negativo.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha situado en un 11.74 %, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.53 %. Esto sugiere que, a corto plazo, el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones más amplias que ha experimentado durante el último año. Esta diferencia indica un periodo de menor inestabilidad en el rendimiento de la acción en la última semana.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa, fundada en 1944, es una de las mayores eléctricas de España; integra el Ibex 35 y está controlada por Enel. Tiene su sede en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía de fuentes renovables y convencionales (nuclear y ciclos combinados).

Su negocio se organiza en generación, redes (Endesa Distribución), comercialización (Endesa Energía) y servicios y movilidad eléctrica (Endesa X). Opera principalmente en España y Portugal, con más de 10 millones de clientes y una capacidad instalada superior a 20 GW y avanza en descarbonización con cierres de carbón y expansión renovable.

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