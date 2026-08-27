En la apertura de mercados de este jueves, 27 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 42,1 euros y registran un volumen de 9937 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,14% en comparación con el día pasado.

En los últimos diez días, Endesa SA mostró un desempeño errático: dos caídas iniciales, alternancia de movimientos, dos jornadas de recuperación, nuevo retroceso y cierre con repunte, sin tendencia definida.

Fuente: narrativas-es

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en un 11.09%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 19.49%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo una menor variación en sus precios en comparación con la tendencia general observada a lo largo de los últimos doce meses.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa, fundada en 1944, es una de las mayores eléctricas de España; integra el Ibex 35 y está controlada por Enel. Tiene su sede en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía de fuentes renovables y convencionales (nuclear y ciclos combinados).

Su negocio se organiza en generación, redes (Endesa Distribución), comercialización (Endesa Energía) y servicios y movilidad eléctrica (Endesa X). Opera principalmente en España y Portugal, con más de 10 millones de clientes y una capacidad instalada superior a 20 GW y avanza en descarbonización con cierres de carbón y expansión renovable.

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