La cotización de las activos de Utilidades Eléctricas Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este miércoles, 13 de mayo de 2026 es de 36,94 euros y fijan un total de 9.528 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,41%. En los últimos 10 días, Endesa SA mostró alta volatilidad y un balance prácticamente plano: cinco avances y cinco retrocesos, con alternancias frecuentes, un par de caídas consecutivas a mitad del periodo y sin jornadas de estabilidad. En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en un 28.98%, lo que es notablemente superior a la volatilidad anual del 20.15%. Este aumento sugiere que su comportamiento ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en este corto periodo. Comparando ambas cifras, se evidencia una diferencia significativa que refleja la turbulencia reciente en el mercado. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de descontar todos los gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que refleja el fondo de inversión disponible. Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas en la península ibérica, produce energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de nuclear y térmica (ciclos combinados) y ofrece servicios energéticos y de movilidad eléctrica a través de Endesa X. Su negocio se organiza en generación, redes (e-distribución) y comercialización (Endesa Energía); está controlada mayoritariamente por el grupo italiano Enel. Datos de interés: alrededor de 23 GW de capacidad instalada, más de 10 millones de clientes eléctricos en España y un plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2040 y cierre progresivo del carbón.