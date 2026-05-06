En la apertura de mercados de este miércoles, 6 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 37,76 euros y registran un volumen de 7021 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,56% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, Endesa SA mostró volatilidad con alternancia diaria y un saldo positivo: 6 avances y 4 retrocesos, cerrando con dos subidas consecutivas, lo que apunta a un leve sesgo alcista de corto plazo. En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en 19.89%, mientras que la volatilidad anual ha sido de 20.19%. Dado que 19.89% es menor que 20.19%, se puede concluir que el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con su desempeño del último año. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de restar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica) y convencionales. Sus líneas de negocio principales son Generación, Distribución y Comercialización, con actividades de valor añadido a través de Endesa X (movilidad eléctrica y eficiencia); es una de las mayores utilities de la península ibérica, con millones de clientes y controlada mayoritariamente por el grupo italiano Enel.