Este viernes, 4 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 13,4 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 234.658. Esta cifra refleja una variación del -0,96% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un ligero sesgo alcista: cinco jornadas de avance, cuatro de retroceso y una sin cambios, con variaciones intermitentes que reflejan volatilidad moderada.

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se situó en 17.34%, que es notablemente menor que la volatilidad anual del 24.38%. Esto indica que, en comparación con el comportamiento del último año, la acción de CaixaBank ha mostrado un comportamiento mucho más estable en la última semana, presentando menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,52 euros el y un mínimo de 9,48 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos los gastos, es de 5.79B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia y centros corporativos en Barcelona y Madrid. Se dedica a la banca universal, atendiendo a particulares, empresas e instituciones.

No produce bienes físicos; comercializa productos y servicios financieros (cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, gestión de activos y pagos). Sus líneas de negocio abarcan Banca Retail, Empresas y CIB, Seguros, Gestión de Activos y pagos; tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos por activos en España y destaca por su amplia red y liderazgo digital.

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