En la apertura de mercados de este jueves, 3 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 13,31 euros y registran un volumen de 133992 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,72% en comparación con el día previo.

En los últimos diez días, la cotización de Caixabank SA mostró predominio de avances con tres retrocesos y una jornada estable; en total, seis subidas, tres bajadas y un día sin cambios, cerrando el período con impulso alcista.

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad de CaixaBank se ha situado en un 10.50%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 24.32%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La reducción en la volatilidad semanal sugiere un entorno menos incierto para los inversores en este momento.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,31 euros el y un mínimo de 9,48 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos los gastos, es de 5.79B, que se destina a un fondo de inversión.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia y centros corporativos en Barcelona y Madrid. Se dedica a la banca universal, atendiendo a particulares, empresas e instituciones.

No produce bienes físicos; comercializa productos y servicios financieros (cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, gestión de activos y pagos). Sus líneas de negocio abarcan Banca Retail, Empresas y CIB, Seguros, Gestión de Activos y pagos; tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos por activos en España y destaca por su amplia red y liderazgo digital.

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