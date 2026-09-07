La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este lunes, 7 de septiembre de 2026 es de 13,52 euros y documentan un total de 47.367 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,04%.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró una ligera tendencia alcista con volatilidad: comenzó con caídas y una jornada estable, encadenó avances con retrocesos puntuales y cerró en positivo.

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad de CaixaBank se ha situado en 15.38%, lo que es menor que su volatilidad anual del 24.43%. Esto indica que, a corto plazo, CaixaBank ha mostrado un comportamiento mucho más estable en comparación con las variaciones más amplias que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,52 euros el y un mínimo de 9,48 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que refleja la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 5.79B, que representa el fondo de inversión disponible.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia (España). Se dedica a la banca y servicios financieros, ofreciendo cuentas, préstamos, tarjetas, inversión, seguros y planes de pensiones para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa, gestión de activos (CaixaBank AM) y seguros (VidaCaixa). Es uno de los mayores bancos por activos en España tras integrar Bankia en 2021, con amplia red de oficinas y fuertes canales digitales como CaixaBankNow.

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