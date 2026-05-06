En la apertura de mercados de este miércoles, 6 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,96 euros y registran un volumen de 280215 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,53% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, Caixabank SA comenzó con cuatro caídas, luego rebotó tres jornadas, registró un retroceso y cerró con dos avances, dejando un balance prácticamente neutro y sin tendencia definida. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en 24.88%, mientras que su volatilidad anual ha sido de 25.88%. Dado que la volatilidad semanal (24.88%) es menor que la anual (25.88%), esto indica que el comportamiento de la entidad ha sido mucho más estable en el último año. Esta diferencia sugiere que las variaciones en el valor de CaixaBank han sido menos pronunciadas recientemente en comparación con su tendencia general a lo largo de 12 meses. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de haber deducido todos sus gastos, asciende a 5.79B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa. CaixaBank, cotizada en el Ibex 35, tiene su sede social en Valencia y opera como banco universal en España y Portugal (a través de BPI). Se dedica a servicios financieros integrales y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros, planes de pensiones, pagos y financiación al consumo. Su línea de negocio combina banca minorista y de empresas, gestión de activos, bancaseguros (VidaCaixa), pagos y consumer finance (CaixaBank Payments & Consumer) y microfinanzas (MicroBank). Datos de interés: es líder por cuota y clientes en España, con amplia red de oficinas y fuerte canal digital (incluida imagin) y cuenta con CriteriaCaixa como accionista de referencia junto a una participación relevante del Estado.