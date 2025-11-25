En la apertura de mercados de este martes, 25 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 18 euros y registran un volumen de 221446 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,14% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mixta. Comenzó con un aumento, seguido de una serie de descensos, lo que indica cierta volatilidad. Sin embargo, en los últimos días, se observó una recuperación con varios aumentos, sugiriendo un posible cambio en la dirección del mercado.

Fuente: narrativas-es

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en 24.62%, mientras que su volatilidad anual es de 30.83%. Dado que 24.62% es menor que 30.83%, esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,9 euros el y un mínimo de 8,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.